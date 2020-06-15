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وزير الرياضة يعلن موعد عودة النشاط الكروي وفتح الأندية للأعضاء

06:45 م الإثنين 15 يونيو 2020
وزير الرياضة يعلن موعد عودة النشاط الكروي وفتح الأندية للأعضاء

الدكتور أشرف صبحي

كتب - مصراوي:

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن التشغيل الفعلي للأندية سيتم من ١٥ يوليو ٢٠٢٠، ووضعنا ضوابط عامة صارمة ودقيقة.

وكشف أن الدليل الخامس خاص بكرة القدم، فالحكومة موافقة على عودة الدوري، وفي نفس الوقت هناك مرونة في الترصد، لافتا إلى أن هناك معالم عامة ستسير عليها اللجنة الخماسية.

وأوضح أن هناك اجتماعات متبادلة مع وزيرة الصحة والالتزام بإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأخذنا بها وهي نسبة المخاطرة، والتي بناء عليها حددنا ما سيتم.

وتابع: فترة الاستعداد من ٣ إلى ٤ أسابيع، وبدء التدريب يمكن أن يتم من ٢٠ يونيو، ويمكن من ٢٥ يوليو المقبل بدء النشاط، ومن المتوقع عودة النشاط كاملا أول أغسطس المقبل، وهو ما سيتم اتخاذه من اتحاد الكرة وفق ما يراه مناسبا.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة النشاط الكروي اللجنة الخماسية

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