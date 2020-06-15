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وزير الشباب: عودة النشاط الرياضي للألعاب الفردية.. أول يوليو

06:38 م الإثنين 15 يونيو 2020
وزير الشباب: عودة النشاط الرياضي للألعاب الفردية.. أول يوليو

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

كتب - مصراوي:

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن عودة النشاط الرياضي ستتم بالتدريج في الرياضات الفردية والتي ليس بها تلامس والرياضات التي تتم في ملاعب مفتوحة، واتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي بشكل مهم.

وتابع في مؤتمر صحفي، الاثنين، يبدأ النشاط للألعاب الفردية وغير التلامسية أول يوليو، والمقصود بها التنس والدراجات ورفع الأثقال والعاب القوى والكانوي والكياك، وهذه الألعاب متروك للاتحادات إمكانية التدريب هذا الشهر حسب ما تراه مناسبا.

وواصل : المرحلة التالية من أول يوليو للألعاب الأكثر تقدما، والتدريب فيها يبدأ من اول يوليو والمنافسة من أول أغسطس، مثل الجمباز وتنس الطاولة والطائرة والسلة واليد والتايكوندو والجودو.

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