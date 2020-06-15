10%.. النواب يقر نسبة تمثيل المرأة بمجلس الشيوخ

كتب - مصراوي:

حرص الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على الحصول على وعد من حزب مستقبل وطن، وائتلاف دعم مصر، على مراعاة تمثيل السيدات في المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ.

جاء ذلك أثناء مناقشة المادة الأولى من مشروع قانون مجلس الشيوخ، أمام اعتراض النائبات على تخصيص 10% فقط من المقاعد في القوائم للمرأة، اليوم الاثنين.

ووافق المجلس على نص المادة الأولى: يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضواً، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد.

وقال أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان: يجب علينا أن نغير نظرة الشفقة على المرأة، فالمرأة المصرية قادرة على النجاح في الدوائر الفردية.

ونصت المادة الرابعة على: يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل.

ولا تقبل القائمة غير المستوفية أي من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.