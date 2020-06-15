مطار القاهرة يستقبل 519 من المصريين العالقين بالسعودية والإمارات

كتب - محمد عبيد

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، ثلاث رحلات طيران استثنائية على متنهم 519 مصريا من العالقين بالسعودية والإمارات، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالمطار، وصلت رحلة شركة إير كايرو، قادمة من جدة على متنها 174 مصريا، ورحلة لشركة فلاي إيجيبت قادمة أيضا من جدة على متنها 180 مصريا من العالقين هناك، كما استقبل المطار رحلة نظمتها شركة فلاي دبي من دبي أقلت 165 مصريا.

وأشارت المصادر، إلى خضوع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.