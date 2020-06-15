محافظ القاهرة يكرم المستشار العسكري السابق للعاصمة بعد إحالته للتقاعد

كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ظهر اليوم، حفل تكريم العميد وليد مقرب، المستشار العسكري السابق لمحافظة القاهرة، بمناسبة إحالته للتقاعد على رتبة عميد بالمعاش.

وأكد محافظ القاهرة، أن العميد وليد مقرب ترك بصمة كبيرة في منصبه خلال فترة عمله بالمحافظة ولم يُشهد منه إلا كل التفاني في العمل والإخلاص والخلق الرفيع شأنه شأن كل أبناء القوات المسلحة.

وتمنى محافظ القاهرة، للعقيد أحمد بكري الحسين، المستشار العسكري الجديد لمحافظة القاهرة، التوفيق في مهمته الجديدة، مؤكدًا على استمرار التعاون المثمر بينهم.