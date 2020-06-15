انت لسه صغير على "الشيوخ".. عبد العال ممازحًا متحدث البرلمان
قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ممازحًا صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، خلال مناقشة قانون مجلس الشيوخ: "خليك في النواب، انت لسه صغير على الشيوخ".
وأكد حسب الله، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، أهمية عودة مجلس الشيوخ إلى الحياة النيابية؛ ما دفع رئيس البرلمان للرد عليه، قائلًا: هو أنت وعيت ازاي على مجلس الشيوخ؟ ولا انت ناوي تروح الشيوخ وتسيب النواب؟".
وشدد المتحدث باسم مجلس النواب على أهمية عودة الغرفة الثانية للبرلمان؛ وهي مجلس الشيوخ، باعتباره مركز التفكير والتأليف للكوادر السياسية والثقافية والفكرية، وقد تابعت أعمال لجانه البرلمانية وما كانت تنتهي إليه.
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