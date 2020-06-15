رئيس البرلمان: السنوات العشر المقبلة ستشهد نظامًا سياسيًّا جديدًا

كتب- مصراوي:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، إن هناك أكثر من 12 نظامًا انتخابيًّا، ولو سألنا أستاذ قانون دستوري حول الأفضل، فلن يحدد أحدها؛ ولكن كل دولة تكيف النظام طبقًا لظروفها.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين: أحد القادة السياسيين أكد أن الديمقراطية من أسوأ النظم، وساد خلاف عليها، والعالم كله يبحث عن صياغات سياسية جديدة، وأوراق بحثية تبشر بأنظمة سياسية جديدة.

وتابع رئيس البرلمان: السنوات العشر المقبلة سيشهد العالم خلالها صياغات جديدة لأنظمته السياسية، فبات هناك مجتمعات ترفض الأحزاب بأشكالها التقليدية، وغيره، وهناك نظرة إعجاب للاتحاد السويسري من دول العالم، وفي النهاية الجميع يجتهد.