عبد العال للنواب: جلساتنا تحظى بمتابعة واسعة.. والحوارات ديمقراطية وموضوعية

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن جلسات البرلمان المصري تحظى بمشاهدة ومتابعة واسعة، لا سيما في ظل صورة الحوار الديمقراطي والموضوعي الذي يكسب منه الجميع، ويجب مراعاته، معقبًا: "صورة الحوار الديمقراطي والموضوعي هنكسب منها جميعًا، ويجب أن نراعي ذلك".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين؛ لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعُشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: عبد المنعم العليمي، وسلامة الرقيعي، وشريف نادي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، في الموضوع ذاته.

وكان النائب عبد المنعم العليمي، أحد مقدمي مشروع قانون مجلس الشيوخ، قد أكد أن المشروع المقدم من ائتلاف دعم مصر من الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 عضوًا، يستهدف نفس المواد التي كان قد تقدم بها في أكتوبر عام 2019.

وقال العليمي إن لديه عددًا من الملاحظات يجب إبداؤها في هذه الجلسة المهمة، وأبرزها أن مشروع القانون الجديد تضمن عددًا من الدوائر الانتخابية، أقل مما كان معمولًا به في آخر مجلس للشورى في عام 2011.

وضرب البرلماني مثلًا بعدد من المحافظات التي ستواجه انخفاضًا في عدد دوائرها؛ ومن بينها محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط وكفر الشيخ.

وأوضح العليمي أن هناك مخالفة للمادتين 158 و186 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تلزم المجلس بإحالة مشروع القانون المستوفى قانونيته إلى اللجنة البرلمانية المختصة، لتبدأ في مناقشته من الجلسة التالية.

وقال البرلماني إنه تقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ فى أول أكتوبر عام 2019 وتم إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والتي لم تناقشه، ولم تأخذ به كأساس خلال مناقشتها لمشروع القانون المقدم من ائتلاف الأغلبية؛ وهو ما يعني أن المجلس خالف المادتين.

وعقب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلًا: إن مشروع القانون الذي تقدم به أُحيل طبقًا للائحة الداخلية؛ ولكنّ هناك أمرًا مهمًّا وهو حينما أناقش مشروعي قانوني مجلس الشيوخ والنواب لابد أن أجري الانتخابات، وهذا يعني التشاور مع السلطة التنفيذية.

واستطرد عبد العال، موجهًا كلامه إلى النائب عبد المنعم العليمي، قائلًا: مشروع الدكتور عبد الهادى القصبي يتطابق مع المشروع الذي تقدمت به، وأنت نائب في اللجنة التشريعية، والمشروعان يرتقيان إلى نفس الأهداف، والمشكلة قد حلت، لا سيما أن كليهما يُنظران أمام المجلس الآن.

الأمر الذي علق عليه الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، بأن الائتلاف أعد مشروع القانون مبكراً، وأنه يرحب بالرأي والرأي الآخر.