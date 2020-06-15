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وفاة كاهن بعزبة النخل متأثرا بفيروس كورونا.. والبابا ينعاه

03:54 م الإثنين 15 يونيو 2020
وفاة كاهن بعزبة النخل متأثرا بفيروس كورونا.. والبابا ينعاه

القس بيشوي عياد كاهن كنيسة السيدة العذراء

رحل القس بيشوي عياد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس عمود الدين بمنطقة الزرائب بعزبة النخل بالقاهرة، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز الـ ٥١ عامًا بعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من ١٣ سنة، حيث ولد يوم ٨ يونيو ١٩٦٩ وسيم كاهنًا يوم ٩ مايو ٢٠٠٧.

كان الراحل قد أصيب مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد COVID-19 ونقل إلى المستشفى ليخضع لعلاج مكثف، إلا أن حالته تدهورت وتوفي صباح اليوم.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لمجمع كهنة عزبة النخل في رحيل القس بيشوي عياد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس عمود الدين بعزبة النخل، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.​

القس بيشوي عياد وفاة كاهن فيروس كورونا البابا تواضروس

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