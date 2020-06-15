سحب 4 وحدات.. "الصحة" تكشف تفاصيل تبرع محافظ الدقهلية بـ"البلازما"

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كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، تفاصيل تبرع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ببلازما الدم أمس الأحد، عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وقال "سراج" في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن تبرع محافظ الدقهلية يأتي في إطار المشاركة في حملة التبرع التي أطلقتها وزارة الصحة للتبرع ببلازما المتعافين من الفيروس للمساعدة في علاج الحالات المتقدمة المصابة بكوفيد- 19.

وأوضح أن فريق من المركز القومي لخدمات نقل الدم بالقاهرة، توجه إلى محافظة الدقهلية لأخذ وحدات التبرع من المحافظ، وبعد إجراء التحاليل التأكيدية اللازمة عليها، لإمكان حقنها للمرضى المصابين.

وأشار "سراج" إلى إن ذلك يأتي في إطار تشجيع المتعافين للتبرع بالبلازما لإنقاذ حياة المرضى بعد أن أثبتت التجارب نجاح الأجسام المضادة التي تحتويها البلازما.

وأوضح أن المحافظ قام بملء استمارة التبرع وتطبيق الاشتراطات الصحية كاملة عليه الخاصة بالتبرع وبعدها تم سحب 4 وحدات للبلازما منه والتي تكفي لعلاج مريضين بالفيروس.

وأشار سراج إلى أن ذلك تم بتوجيه من الدكتورة هالة زايد وزير الصحة لتشجيع عملية التبرع للمتعافين، ووجهت بتوجه فريق يرأسه لسحب البلازما من محافظ الدقهلية.