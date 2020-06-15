جرارات وعربات بضائع.. وزير النقل يكشف موعد بدء تشغيل القطارات الجديدة

كتب- أسامة علي:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن أعمال تنزيل الـ20 جرارًا الجديدة مستمرة، والتي وصلت إلى ميناء الإسكندرية وتمثل الدفعة الثالثة من صفقة تصنيع وتوريد 110 جرارات سكة حديد، وإعادة تأهيل 81 جرارًا من الأسطول الحالي، وتوريد قطع غيار طويلة الأجل لمدة 15 سنة شاملة الدعم الفني تبلغ تكلفتها الإجمالية 602.05 مليون دولار.

وأضاف الوزير، خلال حديثه اليوم الإثنين، أنه من المخطط قبل نهاية الشهر الجاري أن يصل من الصفقة 70 جرارًا جديدًا، لافتًا إلى أنه تم تشغيل الجرارات العشرة الأولى التي وصلت في ديسمبر الماضي، على خطوط السكة الحديد، وسيتم دخول باقي الجرارات الجديدة الخدمة في يوليو 2020؛ حيث سيتم تركيبها مع دفعات العربات الجديدة التي ستصل بدءًا من نهاية هذا الشهر، وذلك في إطار خطة تشغيل جديدة تعتمد على تشغيل عدد من القطارات المكونة من جرارات وعربات كلها جديدة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتشغيل السكة الحديد التي تعتمد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب.

وأكد وزير النقل أنه سيتم تشغيل جزء من هذه الجرارات الجديدة في قطارات البضائع، وسيتوالى تباعًا توريد باقي جرارات صفقة "GE"، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه.

وأشار الوزير إلى أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد.

وفي ما يتعلق بإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إلكتريك، التي تتم داخل ورشة التبين للسكك الحديدية، أكد وزير النقل أنه تم الانتهاء من 7 جرارات، وستتوالى إعادة تأهيل باقي الجرارات ودخولها التشغيل وفقًا للجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة؛ للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فني مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به.. وغيرها من مختلف الأمور الفنية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعاقدت على 260 جرارًا جديدًا وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارًا من الأسطول الحالي مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال (110 جرارات جديدة من جنرال إلكتريك وإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إلكتريك، وتصنيع وتوريد 50 جرارًا جديدًا مع شركة PRL الأمريكية، بالإضافة إلى تحديث 50 جرارًا من الأسطول الحالي وعمل عمرة جسيمة لـ41 جرارًا أخرى من الأسطول الحالي، بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الأجل لمدة 15 سنة خاص بـ141 جرارًا، وكان إجمالي قيمة الصفقة يبلغ 466.3 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 جرار جديد بتمويل من البنك الأوروبى، لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، بقيمة تقديرية 290 مليون يورو)، مضيفًا أن التعاقدات الجديدة ستدعم بقوة قوة الجر في السكة الحديد وستسهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة إلى جمهور الركاب.

جدير بالذكر أن الدفعة الأولى من الجرارات وعددها 10 جرارات قد وصلت إلى ميناء الإسكندرية في ديسمبر 2019، وبلغت قيمة توريدها 27,05 مليون دولار، تم تدبيرها من موارد هيئة السكك الحديد الذاتية (حوكمة قطع التذاكر- الغرامات- استغلال أصول السكة الحديد- الاستثمار الإعلاني)، وكان أول جرارات جديدة تنضم إلى أسطول جرارات هيئة سكك حديد مصر منذ 10 سنوات (2009)، بينما شهد ميناء الإسكندرية وصول الدفعة الثانية من الجرارات وعددها 20 جرارًا في مارس 2020.