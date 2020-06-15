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نقلة نوعية في الحياة النيابية.. أبو شقة مشيدًا بقانون مجلس الشيوخ

02:33 م الإثنين 15 يونيو 2020
نقلة نوعية في الحياة النيابية.. أبو شقة مشيدًا بقانون مجلس الشيوخ

المستشار بهاء الدين أبو شقة

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه تم إرسال مشروع القانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ، لأخذ رأي الهيئة الوطنية للأنتخابات، ومجلس القضاء الأعلي ومجلس الدولة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: عبد المنعم العليمي، وسلامة الرقيعي، وشريف نادي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، في الموضوع ذاته.

ووصف المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع القانون، بأنه نقلة نوعية في الحياة النيابية المصرية؛ مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا السياسي.

وفي سياق متصل، تقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بواجب العزاء إلى النائب محمد السيد الحسيني، في وفاة زوجته، وكذلك النائب عمرو أبو اليزيد، لوفاة والدته.

أبو شقة قانون مجلس الشيوخ علي عبد العال مجلس النواب

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