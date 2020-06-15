القوى العاملة: صرف 9 ملايين ليرة مستحقات المصريين المتأخرة بشركة لبنانية

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت - لبنان، في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى الشركات التي يعمل بها مصريين بصرف مستحقاتهم المتأخرة، وبلغت إجمالها تسع ملايين وخمس وثمانون ألف ليرة لبنانية.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي بالعاصمة اللبنانية بيروت بمتابعة مشكلة العمال المصريين الذين يعملون لدي شركة "ك. م" الذين يتضررون فيها من تأخر صرف مستحقاتهم، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقالت الملحق العمالي ببيروت شرين سيد عبد الجواد، إنها قابلت المسئولين وتم حل المشكلة وديا، حيث أكد مسئولو الشركة التزامهم بسداد مستحقات العمال بانتظام، وأن التأخير يعود إلى الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد من الجائحة بفيروس كورونا المستجد الذي أثر اقتصاديا على العالم.

وتابعت الملحق العمالي: ولم تمر أيام على اللقاء حتى سددت الشركة الأجور المتأخرة للعمال والتي بلغت تسع ملايين وخمس وثمانون ألف ليرة لبنانية، وذلك بحضور الملحق العمالي.