الكنيسة تحتفل بالعيد ٢٣ للرسامة الأسقفية للبابا تواضروس.. والأنبا رافائيل يهنئه

يحتفل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بالعيد الـ23 لسيامته الأسقفية أسقفاً عاماً على البحيرة عام 1997، بيد البابا شنودة الثالث.

ووُلِد البابا تواضروس الثاني باسم وجيه صبحي باقي سليمان بالمنصورة لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندس مساحة، حيث التحق بجامعة الإسكندرية، بكلية الصيدلة، وحصل على بكالوريوس الصيدلة عام 1975، وحصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985، والتحق بالكلية الإكليركية، وتخرج عام 1983.

ذهب وجيه صبحي إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 20 أغسطس 1986، وترهب في 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيؤدور، وتمت رسامته قسًا في 23 ديسمبر 1989.

وقدم العديد من رجال الكنيسة التهانى للبابا بتلك المناسبة، أبرزهم الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة سكرتير المجمع المقدس السابق، الذى قال، فى تدوينه له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، "لقد شاءت العناية الإلهية، أن تتم سيامتنا فى ١٥ يونيو ١٩٩٧، مع الأنبا سوريال، والأنبا غبريال، ثم من فيض محبة الله لكنيسته المقدسة، شاء فأقامكم عليها قائداً حكيماً، عاملاً بروحه القدوس الذى فيكم، فى أصعب فترات التاريخ التى يمر بها العالم، ومصرنا الغالية، وكنيستنا المقدسة. فتم فيكم القول (شايل جبل وماشى على حبل)".