أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الكنيسة تحتفل بالعيد ٢٣ للرسامة الأسقفية للبابا تواضروس.. والأنبا رافائيل يهنئه

02:03 م الإثنين 15 يونيو 2020
الكنيسة تحتفل بالعيد ٢٣ للرسامة الأسقفية للبابا تواضروس.. والأنبا رافائيل يهنئه

البابا تواضروس الثاني

يحتفل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بالعيد الـ23 لسيامته الأسقفية أسقفاً عاماً على البحيرة عام 1997، بيد البابا شنودة الثالث.

ووُلِد البابا تواضروس الثاني باسم وجيه صبحي باقي سليمان بالمنصورة لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندس مساحة، حيث التحق بجامعة الإسكندرية، بكلية الصيدلة، وحصل على بكالوريوس الصيدلة عام 1975، وحصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985، والتحق بالكلية الإكليركية، وتخرج عام 1983.

ذهب وجيه صبحي إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في 20 أغسطس 1986، وترهب في 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيؤدور، وتمت رسامته قسًا في 23 ديسمبر 1989.

وقدم العديد من رجال الكنيسة التهانى للبابا بتلك المناسبة، أبرزهم الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة سكرتير المجمع المقدس السابق، الذى قال، فى تدوينه له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، "لقد شاءت العناية الإلهية، أن تتم سيامتنا فى ١٥ يونيو ١٩٩٧، مع الأنبا سوريال، والأنبا غبريال، ثم من فيض محبة الله لكنيسته المقدسة، شاء فأقامكم عليها قائداً حكيماً، عاملاً بروحه القدوس الذى فيكم، فى أصعب فترات التاريخ التى يمر بها العالم، ومصرنا الغالية، وكنيستنا المقدسة. فتم فيكم القول (شايل جبل وماشى على حبل)".

البابا تواضروس عيد الرسامة الأسقفية للبابا تواضروس الأنبا رافائيل

الخبر التالى:

البابا تواضروس يعزي رئيس الطائفة الإنجيلية في وفاة والدة زوجته

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 44598

    عدد المصابين

  • 11931

    عدد المتعافين

  • 1575

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7915941

    عدد المصابين

  • 4068036

    عدد المتعافين

  • 433181

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الفيديو مش هيعدي على خير.. وزيرة الهجرة تتوعد المعتدين على المصريين بليبيا