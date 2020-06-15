مطار القاهرة يستقبل رحلتين تقلان 416 مصريًا من العالقين بالسعودية

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الاثنين، رحلتي طيران استثنائتين على متنهما نحو 416 مصريًا من العالقين في السعودية، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا.

وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، اليوم الاثنين، إن المطار استقبل رحلة سيرتها شركة مصر للطيران، قادمة من مدينة جدة على متنها 283 مصريا ، ورحلة لشركة النيل للطيران قادمة أيضا من مدينة الرياض على متنها 133 مصريا من العالقين هناك بالسعودية.

واشارت المصادر، إلى خضوع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يومًا.

وكان وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، أعلن عن فتح المطارات المصرية واستقبالها للرحلات الجوية ابتداء من أول يوليو المقبل، وذلك بعد فترة توقف 3 أشهر منذ تعليق حركة الطيران في نهاية مارس الماضي، حيث كانت سلطة الطيران المدنى استثنت 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .