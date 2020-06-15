لأول مرة في مصر.. مسحات "كورونا" من داخل السيارة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت شركة برايم سبيد ميديكال، إطلاق أحدث خدماتها لتشخيص فيروس كورونا المستجد عن طريق تقديم خدمة ال"درايڤ ثرو" لأخذ المسحات والعينات من داخل السيارة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمعامل المرجعية للجامعات.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم أول مركز لتقديم هذه الخدمة بجامعة عين شمس، لتكون مصر أول دولة إفريقية تقدم هذه الخدمة وواحدة من أوائل الدول المتقدمة على مستوى العالم في تفعيلها.

من جانبه، أشاد المهندس تامر وجيه رئيس مجلس إدارة مجموعة برايم، بدور الدولة والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، للتعاون الكبير لإنشاء أول مركز من نوعه في مصر لخدمة شريحة كبيرة للمواطنين وإتاحة فرصة التحليل و الاطمئنان لكل من يرغب.

وقال "وجيه" في بيان اليوم الاثنين، إن الخدمة الجديدة تتضمن ثلاثة أنواع من التحاليل، الأول وهو المسحة عن طريق الأنف وتحليلها عن طريق جهاز پي سي آر المعترف به من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، أما التحليل الثاني وهو الاختبار السريع "رابيد تست" للأجسام المضادة لڤيروس كورونا عن طريق قطرة من الدم، أما النوع الثالث فهو تحليل الدم.

وأوضح أن الشركة على استعداد لفتح 100 مركز خدمي لتلقي العينات عن طريق السيارة عبر الجمهورية إذا تطلب ذلك، بحيث يتم تجميع العينات وإرسالها للتحليل بالمعمل المرجعي للمستشفيات الجامعية.