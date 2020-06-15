مناقشة مشروع تعديل 3 قوانين.. تعرف على تفاصيل جلسة مطولة في برلمان الأحد

(مصراوي):



شهدت أروقة مجلس النواب أمس الأحد، جلسة مطولة لإقرار تعديلات قوانين مجلس الشيوخ والنواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وأخيرًا قانون اللجنة العليا للانتخابات، طبقًا لتعديلات اللجنة التشريعية.

يرصد "مصراوي" في التقرير التالي، عددًا من أهم الأخبار التي شهدها البرلمان أمس..

تأثرت كثيرًا بسبب "كورونا".. البرلمان يستعرض التقرير العام للجنة الخطة والموازنة

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة العام المالي 2020/2021 تأثرت كثيرًا بسبب تداعيات فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الإيرادات شهدت تراجعًا كبيرًا؛ بسبب تراجع معدلات التدفقات السياحية من الخارج، فضلًا عن السياحة الداخلية.

للمزيد اضغط هنا:

بعد تراجعه أمام الأغلبية.. رئيس البرلمان يعلن بدء مناقشة قوانين الانتخابات

تراجع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أمام اعتراض أغلب أعضاء المجلس، على تعديل جدول أعمال المجلس، وبدأ في مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن قوانين الانتخابات.

للمزيد اضغط هنا:

لماذا تغيَّر جدول أعمال الجلسة العامة بعد المطالبة بمناقشة قوانين الانتخابات؟.. عبد العال يُجيب

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن أسباب تغيير جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان، هي الخلاف في نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ.

للمزيد اضغط هنا:

رئيس البرلمان: الاستعجال في قوانين الانتخابات يتسبب في اغتيالها مستقبلاً

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن منهجه أن اللجنة التشريعية والدستورية توسع نطاق الحديث داخلها حول قوانين الانتخابات؛ ولكن لظرف أو لآخر انتهت منها سريعًا، بسبب ظروف كورونا الضاغطة على الجميع.

للمزيد اضغط هنا:

يؤدي إلى عدم استقرار سياسي.. عبدالعال منتقدًا تطبيق القائمة النسبية بالانتخابات البرلمانية

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تطبيق القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي في البلاد.

للمزيد اضغط هنا:

عبدالعال للنواب: أنتم أصحاب القرار ولن تخرج نصوص "النواب" و"الشيوخ" إلا بالتوافق

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، مخاطبًا النواب: لن يتم إخراج نصوص لـ"النواب" أو "الشيوخ" إلا بالتوافق بين نواب هذه القاعة.

للمزيد اضغط هنا:

السياسة تُدار بحكمة وتوافق.. عبدالعال يعلّق على تعديل جدول أعمال الجلسة العامة

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، جدلًا بسبب تعديل جدول أعمال الجلسة العامة؛ حيث ناقشت الجلسة الموازنة العامة في الوقت الذي كان مقررًا فيه أن تناقش قانونَي مجلس الشيوخ والنواب.

للمزيد اضغط هنا:

"لا إقصاء والإرهابي ملوش مكان".. أبو العينين يعلق على تعديل قانون مجلس النواب

أشاد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، بما وصفه المشهد الديمقراطي خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب، متوجهًا بالشكر للجنة التشريعية وتنسيقية شباب الأحزاب، على الحوار المجتمعي وتقديم أفكار جديدة في شأن هذا القانون.

للمزيد اضغط هنا..

رئيس البرلمان: تنسيقية شباب الأحزاب أدارت حوارًا مجتمعيًّا بشأن قوانين الانتخابات

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن تنسيقية شباب الأحزاب قامت بإدارة حوار مجتمعي حول القوانين المنظمة لانتخابات مجلسَي الشيوخ والنواب، مع جميع القوى السياسية والأحزاب، وأرسلت نتيجته إلى البرلمان، مشيرًا إلى أنه أيضًا يتم الاستماع إلى جميع الآراء تحت القبة.

للمزيد اضغط هنا:

علي عبدالعال: "مش معقول 5 سنوات توافق برلماني ونختلف في آخر 10 متر"

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب "بالطبع سيعود النواب لمقاعدهم ولكن المؤكد مش كلهم، وإن شاء الله هيخرج قوانين الانتخابات بتوافق، خصوصًا في ظل الحوار المجتمعي الذي يحدث الآن، مش معقول 5 سنوات توافق ونختلف في آخر 10 أمتار، مع أني بتشائم من شهر يونيو".

للمزيد اضغط هنا:

علي عبدالعال: لا نشرع القوانين الانتخابية من أجل حزب سلطة جديد

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان لا يشرع لحزب سلطة جديد، مؤكدًا أن أي حزب يدعي أنه حزب سلطة غير صحيح، والرئيس أكثر من مرة أكد أنه لا ينتمي لأي حزب.

للمزيد: اضغط هنا

البرلمان يوافق على تعديلات قانون مجلس النواب في المجموع

وافق مجلس النواب على تعديلات قوانين "النواب" و"الوطنية للانتخابات" و"الحقوق السياسية".

للمزيد اضغط هنا:

البرلمان يقر المادة الأولى من تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

للمزيد اضغط هنا:

البرلمان يقر تقسيم دوائر النواب بـ"القائمة" و"الفردي"

للمزيد اضغط هنا:

البرلمان يقر تشكيل مقاعد القوائم الانتخابية بمجلس النواب

للمزيد اضغط هنا:

البرلمان يقر بنود ترشح النواب السابقين ممن أسقطت عضوياتهم في حالتين

للمزيد اضغط هنا:

البرلمان يقر عدم التحقيق مع أعضاء مجلس النواب إلا بعد موافقته

للتفاصيل اضغط هنا

البرلمان يوافق على الاحتفاظ بوظائف النواب ويرفض عودة ضباط الشرطة في حالة العضوية

للمزيد اضغط هنا: