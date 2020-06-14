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خاصة بتنازل المرشحين.. البرلمان يوافق على تعديلات المادة 20 من قانون النواب

11:47 م الأحد 14 يونيو 2020
خاصة بتنازل المرشحين.. البرلمان يوافق على تعديلات المادة 20 من قانون النواب

مجلس النواب

(مصراوي):

وافق مجلس النواب على التعديلات، اليوم الأحد، التي أدخلها ائتلاف دعم مصر، على المادة 20 من قانون مجلس النواب، على أن تكون المدة المسموحة للتنازل للمرشحين على القائمة خلال 48 ساعة وليس 15 يومًا.

وجاء نص المادة (20) بعد التعديل على النحو التالي: "لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى، تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة انتخابات المحافظة خلال 48 ساعة على الأكثر من إعلان القائمة النهائيىة للمرشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف".

ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة قبل الانتخاب خلال 48 ساعة على الأكثر.

وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب في اليوم التالي، ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.

مجلس النواب ائتلاف دعم مصر قانون مجلس النواب

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