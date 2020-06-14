​رئيس قطاع حماية الأراضي: استرجاع 700 فدان.. وانخفاض حجم التعديات

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أنور عيسى رئيس قطاع حماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع استرجع حتى الآن 700 فدان من الأراضي، مشيرًا إلى أن معدل التعديات انخفض لأول مرة ليسجل تراجعًا في التعديات 40% عن العام الماضي.

وأضاف عيسىى في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن وزارة الزراعة شكلّت غرفة عمليات مركزية طبقًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، لافتًا إلى أن الخطوة الاستباقية بتوفير أرقام ساخنة 19561 لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات.

وتابع: "تم إلغاء إجازة كافة المهندسين والعاملين في القطاع، بهدف المرور الدائم المستمر وضمان تنفيذ عمليات الإزالة من المهد".

وأشار رئيس قطاع حماية الأراضي، إلى تطبيق القانون بكل حزم وصرامة بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي؛ للحد من خطورة التعدي على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية نحميها من التآكل.