تعرف على المستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب بعد إقرارها

(مصراوي):

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأحد، على المادة 10 الفقرة الثانية، من قانون مجلس النواب، والتي تقر الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح للانتخابات المقبلة.

وجاء نص المادة:

مادة (10):

الفقرة الثانية: ويكون طلب الترشح مصحوباً بالمستندات الآتية:

- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

- بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتمياً إلى حزب، واسم هذا الحزب.

- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.

- إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

أما الفقرة الرابعة: "تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (42) مقعدًا، و100 ألف جنيه للقائمة المخصص لها (100) مقعد".