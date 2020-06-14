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لمخالفة ضوابط السلامة الصحية.. إيقاف نشاط منتجع سياحي في الغردقة

10:10 م الأحد 14 يونيو 2020
لمخالفة ضوابط السلامة الصحية.. إيقاف نشاط منتجع سياحي في الغردقة

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، قرارًا بإيقاف أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر عن مزاولة النشاط السياحي، لعدم التزام المنتجع باشتراطات السلامة الصحية لتشغيل المنشآت الفندقية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، والمقررة من الوزارة والمعتمدة من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إيقاف ترخيص المدير المسئول عن إدارة هذا المنتجع.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على متابعة مدى التزام الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لاعادة التشغيل.

وأكد عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن الوزارة لن تسمح بأي تقصير أو عدم التزام ولو بسيط بأي من الضوابط لأية منشأة فندقية أو سياحية.

خالد العناني وزير السياحة والآثار المنتجعات السياحية مدينة الغردقة ضوابط السلامة الصحية

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