الإفتاء: المنتحر ليس كافرًا.. ولا ينبغي التعاطف مع الأمر
09:36 م الأحد 14 يونيو 2020
كتب- محمود مصطفى:
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع.
وأوضحت في بيان لها، الأحد، أن المنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم، وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.
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