مصادر بالطيران المدني: استعدادات مكثفة للعمل أول يوليو بعد توقف 3 أشهر

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر في قطاع الطيران المدني، إن حالة من الفرحة الكبيرة انتابت العاملين وداخل أروقة المطارات، فور إعلان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم الأحد، استئناف حركة الرحلات الجوية بالمطارات المصرية ابتداء من أول يوليو المقبل، بعد توقف منذ 19 مارس الماضي بسبب انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه تم وضع خطة استعداد مكثفة، ووضع عددٍ من الضوابط والإجراءات الاحترازية داخل المطارات وعلى الطائرات، مع عودة حركة الطيران، وفقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مصادر مطلعة بالطيران المدني، أنه سيتم تطبيق أعلى المعايير الاحترازية والوقائية من فيروس "كورونا المستجد" من خلال إجراءات التعقيم والتطهير المشددة، لضمان أعلى درجات السلامة داخل المطارات.

وأشارت المصادر إلى تنفيذ تعليمات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، التي ذكرها في المؤتمر الصحفي، من خلال التأكد من إجراءات تعقيم المطارات والطائرات، وتقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، وحظر توزيع المطبوعات والمجلدات على الطائرة، بالإضافة إلى ضوابط تشغيل الأنشطة في المطارات، التي تشمل التزام الركاب بتوقيع إقرار في مطار المغادرة، وأنه يحتم فقط على المسافرين الوافدين من الدول التي تعلن منظمة الصحة أن تفشي الفيروس فيها يصل إلى حد الوباء تقديم نتيجة اختبار "PCR".