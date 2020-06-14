11 رحلة طيران تقل 1900 عامل مصري من العالقين في الكويت

كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا، اليوم الأحد، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان اليوم، كشف التقرير، أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة نحو 20 رحلة طيران تحمل على متنها 3501 راكب إلى مطارات 4 دول مصر، والهند، وإيران، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 11 رحلة تقل 1981 عاملًا من العالقين.

وقال المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، إن الرحلات الـ11 ستصل إلى 4 مطارات (مطار القاهرة والإسكندرية، وأسيوط وسوهاج).

وأشار إبراهيم، إلى أنه تقرر تسيير 11 رحلة مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأحد الموافق 14 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1981 عاملا.