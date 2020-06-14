16 قرارا جديدا من الحكومة بشأن عودة السياحة والطيران في أول يوليو

(مصراوي):

أعلنت وزراتا الطيران والسياحة، اليوم الأحد، عودة حركة السياحة والطيران، بداية من أول يوليو المقبل، بعدد من الضوابط والشروط.

وقال وزير الطيران، الطيار محمد منار، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، الذي عقد بوزارة الإعلام: "أول يوليو بدء الطيران بجميع طيران الجمهورية، وستعود حركة الطيران تدريجيًا مع بعض البلاد، وجميع الإجراءات التي اتخذت في الفترة السابقة كانت استباقية، من خلال 4 خطوات مهمة ستنفذ الفترة المقبلة".

وأضاف الوزير أن هذه الخطوات هي:

1- التأكد من تعقيم المطارات بشكل مستمر.

2- تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط.

3- حظر توزيع المطبوعات والمجلدات على الطائرة.

4- يفرض فقط على المسافرين الوافدين من الدول التي تعلن منظمة الصحة أن تفشي فيروس "كورونا" فيها وصل إلى حد الوباء، تقديم نتيجة اختبار "pcr".

من ناحيته، أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، استئناف حركة السياحة الوافدة إلى 3 محافظات وهي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بداية من أول يوليو.

وأضاف العناني، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد، بمقر وزارة الإعلام، أنه تم وضع ضوابط عمل للمنشآت الفندقية منها:

1- عدم فتح أي فندق إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة والصحة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ اللازم تجاه أي مخالفة في الفنادق.

2- حظر الحفلات الجماعية وتقديم الشيشة داخل المنشآت الفندقية.

3- زيادة المسافات بين الكراسي في مطاعم الفنادق، وقياس درجة الحرارة لرواد المطاعم قبل الدخول.

4- تقديم المأكولات في أطباق بلاستيك بقدر المستطاع، وإزالة المفارش الورق.

5- ضرورة عدم تجاوز الفوج السياحي لأكثر من 25 شخصًا لحين إشعار آخر.

6- على شركات السياحة توفير الكمامات للسائحين.

7- لا يتخطى عدد الزائرين للمتاحف الكبرى 200 زائر كحد أقصى في الساعة مثل المتحف المصري بالتحرير، و100 في المتاحف الأخرى.

8- الوزارة طالبت بأن تكون طاقة العمل في الفنادق 50%.

9- من يعمل في شرم الشيخ والغردقة من سكان وادي النيل والدلتا، يقيم لمدة 60 يومًا في مكان عمله لتخفيض الحركة على الطرق، فضلًا عن ضرورة خضوعه للحجر الصحي والكشف عليه، وعمل دورات توعية، وتخفيض استيعاب غرف العاملين للنصف.

10- قياس درجة حرارة النزيل مع كل مرة يدخل فيها والتعقيم الذاتي والدفع الإلكتروني كلما أمكن ذلك.

11- تسكين شخصين في الغرفة.

12- عدم تسكين الغرف بين النزلاء لمدة 12 ساعة حتى يتم تغيير الهواء.