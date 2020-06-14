وزير السياحة: قدمنا مقترحًا للبرلمان بإنشاء صندوق لمخاطبة دول العالم
(مصراوي):
قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الوزارة قدمت مقترحًا لمجلس النواب بإنشاء صندوق للسياحة والآثار، لتدشين حملة تسويقية كبيرة ومخاطبة الدول.
وعن تقييمه لحركة السياحة الداخلية، قال خلال مؤتمر صحفي بوزارة الإعلام، اليوم الأحد: "عودة السياحة الداخلية كانت ضرورية، والهدف منها الحفاظ على القطاع، خاصة عقب توقفه في منتصف مارس، وفتحنا ولكن بضوابط وبالتدريج ففي البداية 25% ثم 50% ونجحت الفنادق في إرسال رسالة للعالم بأننا نستطيع".
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