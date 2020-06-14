أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

نقيب المسعفين: 160 إصابة بكورونا و5 وفيات بين أطقم هيئة الإسعاف

06:39 م الأحد 14 يونيو 2020
نقيب المسعفين: 160 إصابة بكورونا و5 وفيات بين أطقم هيئة الإسعاف

160 إصابة بكورونا و5 وفيات بين أطقم هيئة الإسعاف

كتب- أحمد جمعة:

كشف وائل سرحان، نقيب العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بين أطقم الإسعاف إلى 160 حالة إصابة، و5 وفيات.

ولفت "سرحان" في بيان اليوم الأحد، إلى إصابة 50 حالة من أسر العاملين بالهيئة بكورونا فضلًا عن حالتي وفاة، لافتًا إلى أن نسبة الإصابة بين العاملين بالإسعاف من أكبر النسب للإصابة بين الفريق الطبي مقارنة بنسبة عدد العاملين بكل القطاع الطبي في مصر.

وطالب بتحويل كافة سيارات الإسعاف للعمل بنفس بروتوكول سيارات كورونا وبنفس المستلزمات الطبية، وإلغاء الخدمات بأجر أو الخدمات غير الإسعافية أو غير الطارئة وتقوم سيارات الإسعاف بالعمل على الخدمات الطارئة.

كما طالب سرحان بزيادة المستلزمات الطبية التي يتم توزيعها على أطقم السيارات بما يتناسب مع معدل الخدمات، وتوزيع ماسكات وجونتيات علي العاملين الإداريين المخالطين للسيارات، وحل مشكلة تكدس الأطقم بالمبيت وخاصة بالمرافق الرئيسية.

ضحايا كورونا فيروس كورونا المسعفين هيئة الإسعاف

الخبر التالى:

خالد العناني: عودة السياحة في 3 محافظات بداية من أول يوليو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 42980

    عدد المصابين

  • 11529

    عدد المتعافين

  • 1484

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7817195

    عدد المصابين

  • 4011073

    عدد المتعافين

  • 430397

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"5 خطوات تسبقها".. استئناف رحلات الطيران بجميع المطارات اعتبارا من أول يوليو