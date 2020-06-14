نقيب المسعفين: 160 إصابة بكورونا و5 وفيات بين أطقم هيئة الإسعاف

كتب- أحمد جمعة:

كشف وائل سرحان، نقيب العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بين أطقم الإسعاف إلى 160 حالة إصابة، و5 وفيات.

ولفت "سرحان" في بيان اليوم الأحد، إلى إصابة 50 حالة من أسر العاملين بالهيئة بكورونا فضلًا عن حالتي وفاة، لافتًا إلى أن نسبة الإصابة بين العاملين بالإسعاف من أكبر النسب للإصابة بين الفريق الطبي مقارنة بنسبة عدد العاملين بكل القطاع الطبي في مصر.

وطالب بتحويل كافة سيارات الإسعاف للعمل بنفس بروتوكول سيارات كورونا وبنفس المستلزمات الطبية، وإلغاء الخدمات بأجر أو الخدمات غير الإسعافية أو غير الطارئة وتقوم سيارات الإسعاف بالعمل على الخدمات الطارئة.

كما طالب سرحان بزيادة المستلزمات الطبية التي يتم توزيعها على أطقم السيارات بما يتناسب مع معدل الخدمات، وتوزيع ماسكات وجونتيات علي العاملين الإداريين المخالطين للسيارات، وحل مشكلة تكدس الأطقم بالمبيت وخاصة بالمرافق الرئيسية.