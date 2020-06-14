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"5 خطوات تسبقها".. استئناف رحلات الطيران بجميع المطارات اعتبارا من أول يوليو

06:32 م الأحد 14 يونيو 2020
"5 خطوات تسبقها".. استئناف رحلات الطيران بجميع المطارات اعتبارا من أول يوليو

وزير الطيران المدني الطيار محمد منار

(مصراوي):

عبر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم الأحد، عن سعادته بإعلان عودة الحركة الجوية بصورة تدريجية مع عدد من الدول، بداية من أول يوليو المقبل.

وتابع وزير الطيران، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، في وزارة الإعلام، الذي يعقد حاليًا: "أول يوليو بدء الطيران بجميع طيران الجمهورية، وستعود حركة الطيران تدريجيًا مع بعض البلاد، وجميع الإجراءات التي اتخذت في الفترة السابقة كانت استباقية، وهناك 5 خطوات مهمة ستنفذ الفترة المقبلة، منها التأكد من تعقيم المطارات بشكل مستمر، وتقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، وحظر توزيع المطبوعات والمجلدات على الطائرة".

وأعلن منار، أنه يتحتم فقط على المسافرين الوافدين من الدول التي تعلن منظمة الصحة أن تفشي فيروس "كورونا" فيها وصل إلى حد الوباء، تقديم نتيجة اختبار "pcr".

عودة الطيران حركة المطارات محمد منار الملاحة الجوية

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