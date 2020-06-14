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علي عبدالعال: لا نشرع القوانين الانتخابية من أجل حزب سلطة جديد

06:27 م الأحد 14 يونيو 2020
علي عبدالعال: لا نشرع القوانين الانتخابية من أجل حزب سلطة جديد

الدكتور علي عبدالعال

(مصراوي):

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان لا يشرع لحزب سلطة جديد، مؤكدًا أن أي حزب يدعي أنه حزب سلطة غير صحيح، والرئيس أكثر من مرة أكد أنه لا ينتمي لأي حزب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، أثناء نظر تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بشأن تعديل قانون انتخاب مجلس النواب.

ودافع عبدالعال، عن حزب مستقبل وطن، مؤكدًا أن الحزب كان متمسكًا بـ75% للقائمة و25%، إلا أنه وخلال الحوار المجتمعي تنازل إلى رأي الأغلبية، ووافق على 50% للقائمة و50% للفردي.

وأشار عبدالعال، إلى أنه لن يحتكر حزبًا الأغلبية في الفترة المقبلة، قائلًا: "ما حدث في السابق تاريخ علينا أن ننساه".

علي عبدالعال مجلس النواب البرلمان

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