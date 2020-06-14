"لا إقصاء والإرهابي ملوش مكان".. أبو العينين يعلق على تعديل قانون مجلس النواب

(مصراوي):



أشاد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، بما وصفه المشهد الديمقراطي خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب، متوجهًا بالشكر للجنة التشريعية وتنسيقية شباب الأحزاب، على الحوار المجتمعي وتقديم أفكار جديدة في شأن هذا القانون.

وقال أبو العينين اليوم الأحد، خلال الجلسة العامة للبرلمان: "لا يوجد نظام انتخابي أمثل، كل نظام له مزاياه وعيوبه، ولكن يوجد نظام يناسب طبيعة الناخب السياسية والاقتصادية والثقافية، وما تقتضيه الظروف الراهنة"، مؤكدًا أن كل الانتخابات التي تمت في مصر كانت متوافقة مع الدستور.

وأضاف أن الدستور لم يفرض نظامًا انتخابيًا بعينه، لكنه ترك ذلك للمشرع حيث نص على أنه يجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.

وأشار أبو العينين، إلى أن النظام الانتخابي المختلط الذي أخذ به قانون مجلس النواب سيشكل الحياة السياسية الحقيقية ويقوي الأحزاب، ويسهم في زيادة تمثيل المرأة والشباب والعمال والفلاحين والأقباط وذوي الإعاقة والمصريين في الخارج والكفاءات الفنية المتخصصة، لافتًا إلى أن مشروع القانون أطلق حرية تكوين القوائم، فيمكن أن تكون القائمة تضم أكثر من حزب، أو تضم حزبين ومستقلين أو مستقليــن فقـــط، وبالتالي من الممكن أن تشكل الأحزاب تحالفات انتخابية في تشكيل القوائم بما يضمن وجود عدد من الأحزاب التي لها تأثير فعلًا في الشارع داخل البرلمان.

وشدد على ضرورة العمل على تمثيل كامل لجميع فئات الشعب والرؤى السياسية المختلفة، قائلًا: "غير مقبول إقصاء أحد، لكن الإرهابي ملوش مكان عندنا".

وطالب النائب، بضرورة العمل على شرح قانون مجلس النواب للرأي العام، مؤكدًا أنه من أفضل البدائل المطروحة، ودعا أعضاء مجلس النواب للموافقه على القانون، لافتًا إلى أن الدولة المصرية مستهدفة وتواجه تحديات من جميع الجهات.