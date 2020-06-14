السياسة تُدار بحكمة وتوافق.. عبد العال يعلّق على تعديل جدول أعمال الجلسة العامة

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، جدلًا بسبب تعديل جدول أعمال الجلسة العامة؛ حيث ناقشت الجلسة الموازنة العامة في الوقت الذي كان مقررًا فيه أن تناقش قانونَي مجلس الشيوخ والنواب.

وتعقيبًا على مطالبة بعض النواب؛ وفي مقدمتهم أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن، بعرض قوانين الانتخابات أولًا قال د.علي عبد العال، رئيس البرلمان، "سبب التأجيل يرجع إلى أن هناك ملاحظات على نسبة المرأة في قانون مجلس الشيوخ والتي تصل إلى 10%"، مضيفًا: "هناك اعتراض من بعض الجهات، وتتم دراسة الأمر".

وأضاف رئيس البرلمان: "لن يتم عرض قانوني (الشيوخ) أو (النواب) إلا بالتوافق من هذه القاعة"، معقبًا: "السياسة تدار بحكمة وتوافق، ولم يتبقّ لنا كثيرًا في عمر هذا المجلس".

وبينما تمسك نواب بجدول الأعمال، قال رئيس البرلمان: "قررنا التعديل في اللحظات الأخيرة، ويجب أن نتفهم ذلك".