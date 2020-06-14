عبد العال للنواب: أنتم أصحاب القرار ولن تخرج نصوص "النواب" و"الشيوخ" إلا بالتوافق
كتب- مصراوي:
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، مخاطبًا النواب: لن يتم إخراج نصوص لـ"النواب" أو "الشيوخ" إلا بالتوافق بين نواب هذه القاعة.
وأضف عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد: أنتم أصحاب القرار، والسياسة تتمثل في الحكمة والتوافق، ولا يتبقى لنا إلا القليل في عمر المجلس.
وتابع رئيس البرلمان: "أتمنى أن نتوافق حول الموازنة و"النواب" و"الشيوخ".. كله سوف ينتهي على أكمل وجه".
جاء ذلك بعد مطالبة البعض بمناقشة قوانين الانتخابات وفقًا لجدول الأعمال بالجلسة.
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