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عبد العال للنواب: أنتم أصحاب القرار ولن تخرج نصوص "النواب" و"الشيوخ" إلا بالتوافق

04:32 م الأحد 14 يونيو 2020
عبد العال للنواب: أنتم أصحاب القرار ولن تخرج نصوص "النواب" و"الشيوخ" إلا بالتوافق

علي عبدالعال

كتب- مصراوي:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، مخاطبًا النواب: لن يتم إخراج نصوص لـ"النواب" أو "الشيوخ" إلا بالتوافق بين نواب هذه القاعة.

وأضف عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد: أنتم أصحاب القرار، والسياسة تتمثل في الحكمة والتوافق، ولا يتبقى لنا إلا القليل في عمر المجلس.

وتابع رئيس البرلمان: "أتمنى أن نتوافق حول الموازنة و"النواب" و"الشيوخ".. كله سوف ينتهي على أكمل وجه".

جاء ذلك بعد مطالبة البعض بمناقشة قوانين الانتخابات وفقًا لجدول الأعمال بالجلسة.

الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان مجلس الشيوخ

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