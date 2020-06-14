ممثلو هيئات برلمانية يوافقون مبدئيًّا على تعديلات قانون مجلس النواب

أعلن عدد من الكتل البرلمانية الممثلة عن الأحزاب السياسية، موافقتها، من حيث المبدأ، على تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة تعديلات قانون مجلس النواب.

وأعلن النائب الوفدي سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، موافقة حزب الوفد من حيث المبدأ على تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن جميع القوى السياسية الممثلة تحت القبة تسعى لوجود قانون يرضى كل الأطراف.

وأضاف وهدان أن حزب الوفد يؤمن بالتعددية والحزبية، ويؤيد الإصلاح السياسي، لافتًا إلى أن ما رأيناه من خلاف واختلاف في وجهات النظر يدل على أن هذا المجلس ناضج وأن القوى السياسية المؤيدين والمعارضين يسعون لقانون توافقي.

وطالب النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ممثلًا عن حزب حماة الوطن، بإعادة النظر في توزيع نسبة المرأة، على أن تقل تلك النسبة في الصعيد وتتم زيادتها في الحضر، مما يجعل التمثيل النهائي لا يقل عن 25% ويحقق كل آمال المجتمع وَفقًا لما يحققه من استقرار.

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، ممثل الهيئة البرلمانية، إنه لا يوجد نظام انتخابي مثالي على مستوى العالم؛ فكل دولة ترى النظام الذي يتناسب مع ظروفها السياسية والاقتصادية، مؤكدًا أن القوانين المعروضة مهمة ومطلوبة في هذا التوقيت.