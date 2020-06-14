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لماذا تغيَّر جدول أعمال الجلسة العامة بعد المطالبة بمناقشة قوانين الانتخابات؟.. عبد العال يُجيب

03:44 م الأحد 14 يونيو 2020
لماذا تغيَّر جدول أعمال الجلسة العامة بعد المطالبة بمناقشة قوانين الانتخابات؟.. عبد العال يُجيب

مجلس النواب

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن أسباب تغيير جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان، هي الخلاف في نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، حيث كان مقررًا البدء في جدول الأعمال بمناقشة قوانين الانتخابات، بينما فوجئ النواب بالبدء في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.

وأضاف عبد العال: هناك إشكالية في مشروع قانون مجلس الشيوخ، لا سيما في ما يتعلق بتمثيل المرأة، والخلاف حول النص على أن يكون 25% في مجلس النواب، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة لصياغة توصياتها خلال 48 ساعة في هذا الشأن.

جاء ذلك بعدما أثار عدد من النواب أزمة تغيير جدول الأعمال، حيث قال النائب أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة: يجب أن نحترم جدول الأعمال ومناقشة الموازنة العامة للدولة يجب أن تكون في وجود وزير المالية.

وأشار رشاد إلى أن جميع النواب حضروا اليوم؛ من أجل مناقشة قانون مجلس الشيوخ، وفقًا لجدول الأعمال، مطالبًا رئيس البرلمان، بأهمية الالتزام بالبدء في مناقشة قانون مجلس الشيوخ.

مجلس النواب قوانين الانتخابات علي عبد العال

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