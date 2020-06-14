رئيس البرلمان: الاستعجال في قوانين الانتخابات يتسبب في اغتيالها مستقبلاً

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن منهجه أن اللجنة التشريعية والدستورية توسع نطاق الحديث داخلها حول قوانين الانتخابات؛ ولكن لظرف أو لآخر انتهت منها سريعًا، بسبب ظروف كورونا الضاغطة على الجميع، وأنا حينما استهدفت توسيع النقاش داخل القاعة، مشروعات القوانين مثلها، حيث الجميع يراقبها في الداخل والخارج.

وأضاف عبد العال: المبدأ الذي يحكمني أنه لا يمكن أن أغامر بمناقشة نص حسمه الدستور.

وتابع رئيس البرلمان: الانتخابات تهم الجميع، ولو أي قاضٍ وجه بعدم الدستورية في دائرة واحدة، قد يبطل الانتخابات كلها، وهو ما حدث قبل ذلك، وأؤكد: لماذا العجلة؟! والاستعجال ممكن أن يكون وسيلة لاغتيال الحق وليس لإقامة الحق، وليس لي أية مصلحة أو لكم أن تمرروا نصًّا غير دستوري.

واستطرد عبد العال: حينما تطرقت لتمثيل المرأة فهذا موضوع تم طرحه للنقاش، وكان هناك حالة اعتراض لدى مجالس المرأة على نسبتهم في مجلس الشيوخ، وقصدت أن أمنحهم فسحة من الوقت، بهدف التوافق، وهو أهم ما في قوانين الانتخابات، ويجب عرض جميع وجهات النظر باحترام ومراعاة للأسلوب الأمثل للمخاطبة.

ولفت رئيس البرمان إلى أن الجميع يجب أن يعرض وجهة نظره، حتى لو لم تلقَ قبولاً لدى الآخرين، وأرجو أن نعاصر احتفالية، وأن يكون ضمن الأيام التي نحتفل فيها بما ننجزه، وما أكثر تلك الأيام التي عايشناها هنا، وثقوا تمامًا أنني لا أنحاز إلى أي نص إلا للدستور.