"تقليل مخاطر الجلطات".. الصحة تكشف عن 5 فوائد للتبرع بالدم

كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن هناك عددا من الفوائد من التبرع بالدم، على رأسها تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات.

جاء ذلك في منشور توعوي للوزارة نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أن التبرع بالدم يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السرطان، وتنشيط النخاع العظمي لإنتاج خلايا دم جديدة، فضلا عن الاطمئنان على صحة المتبرع، انتهاءً بإنقاذ حياة الأخرين.

وشددت الوزارة على أن قربة الدم والمستهلكات تكون معقمة، ولا تُستخدم إلا لمتبرع واحد فقط.

كانت وزارة الصحة أطلقت الخط الساخن رقم "15366" للتبرع بالدم ضمن خدمات نقل الدم القومية.

وقال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، لمصراوي، إنه تم تفعيل الخط الساخن 15366 في محافظة القاهرة والجيزة وسيتم تفعيله مباشرة في باقي المحافظات.

وأوضح أنه بمجرد الاتصال بالخط الساخن يتم تسجيل بيانات المتصل ومكان تواجده، بالإضافة إلى سؤاله وتطبيق قواعد واشتراطات التبرع بالدم هاتفيا وملئ استمارة للمتصل أو المتبرع، وبعد ذلك يتم تحديد موعد له وتوجيهه إلى أقرب بنك دم له من البنوك الإقليمية للتبرع بالدم في الموعد المحدد.

وأشار إلى أن ذلك يتضمن تحديد الموعد للتبرع منعا للتكدس في بنوك الدم، التي يبلغ عددها ٢٨ بنكا إقليميا في كل محافظات الجمهورية ويتضمن أيضا الاتصال للتبرع بالبلازما المتعافين من فيروس كورونا.