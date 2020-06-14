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بعد تراجعه أمام الأغلبية.. رئيس البرلمان يعلن بدء مناقشة قوانين الانتخابات

02:59 م الأحد 14 يونيو 2020
بعد تراجعه أمام الأغلبية.. رئيس البرلمان يعلن بدء مناقشة قوانين الانتخابات

الدكتور علي عبد العال

تراجع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمام اعتراض أغلب أعضاء المجلس، على تعديل جدول أعمال المجلس، وبدأ في مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن قوانين الانتخابات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، بعدما بدأ عبد العال في مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، إلا أن ذلك تسبب في حالة من الرفض بين النواب.

وسجل ائتلاف دعم مصر موقفًا رفض خلاله تغيير جدول الأعمال، وكذلك رفض حزب مستقبل وطن، على لسان أشرف رشاد، تغيير جدول الأعمال.

وبرر عبد العال سبب ذلك؛ نظرًا لحالة الخلاف حول نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ.

وبعد أن بدأ بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، في عرض تقريره قام علي عبد العال، برفع الجلسة لمدة 5 دقائق.

علي عبد العال قوانين الانتخابات مشروع الموازنة العامة للدولة

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