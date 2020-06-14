283 راكبًا و66 سيارة.. وزير النقل يتابع وصول العبارة القاهرة إلى ميناء سفاجا

كتب- أسامة علي:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه وجه قيادات هيئة مواني البحر الأحمر باتخاذ كل الإجراءات والتدابير والتسهيلات للركاب والعمل بسرعة إنهاء الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ حيث تم زيادة عدد ضباط الجوازات ومفتشي الجمارك لسرعة نهو إجراءات الجوازات والتفتيش والجمارك.

جاء ذلك خلال متابعة الفريق كامل الوزير، اليوم الأحد، وصول العبارة القاهرة إلى ميناء سفاجا البحري، قادمة من ميناء ضبا السعودى مساء أمس وعلى متنها 283 راكب مصري و66 سيارة.

وأنهى فريق طبي متخصص بالصعود على متن السفينة، إجراءات الفحص الطبي وإجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا على العائدين وطاقم السفينة، وتم تعقيم الأمتعة والسيارات على متن السفينة ومرور الركاب أثناء نزولهم من خلال بوابة تعقيم الأفراد.

وتم التنسيق مع إدارة الحجر الصحي بالميناء؛ لتوفير سيارة إسعاف مجهزة بجوار السفينة لنقل أية حالة يشتبه في إصابتها والالتزام بتطهير وتعقيم السفينة قبل صعود الركاب وبعد نزولهم، وكذلك تعقيم الأرصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء فور مغادرة العائدين مع التزام كل العاملين بالميناء ارتداء الكمامات والبدل الواقية اللازمة أثناء التعامل مع الجمهور.