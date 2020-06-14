جامعة الأزهر تقرر تأجيل امتحانات الدراسات العليا لـ8 أغسطس

كتب - محمود مصطفى:

قررت جامعة الأزهر تأجيل امتحانات نهاية العام لطلاب الدراسات العليا، التي كان مقررا لها ال27 من يونيو الجاري، للثامن من أغسطس المقبل، بعد أجازة عيد الأضحى المبارك.

وقرر مجلس جامعة الأزهر، تأجيل موعد انعقاد الاجتماع الشهري للمجلس، الذي كان مقررا له الأربعاء المقبل، ليكون يوم الأربعاء بعد المقبل الموافق 24 يونيو ٢٠٢٠.

وأوضحت جامعة الأزهر، أن تأجيل انعقاد مجلس الجامعة في هذا التوقيت يهدف إلى إتاحة الفرصة للانتهاء من عقد مجالس الكليات قبل انتهاء العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري.

يناقش اجتماع مجلس جامعة الأزهر، الاستعداد لامتحانات نهاية العام للفرق النهائية، والدراسات العليا.