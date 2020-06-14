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محافظ القاهرة يتفقد المحاور المرورية بمدينة نصر

02:13 م الأحد 14 يونيو 2020
محافظ القاهرة يتفقد المحاور المرورية بمدينة نصر

كتب- محمد نصار: تفقد اللواء خالد عبدالعال، محا

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، المحاور المرورية الرئيسية بمدينة نصر والشوارع المتفرعة منها.

وطالب محافظ القاهرة، خلال الجولة، بمراجعة كافة ساحات الانتظار بالمنطقة والتأكد من استغلالها في الغرض المخصصة من أجله ورفع الإشغالات منها وإلزام المستأجرين بالحفاظ على نظافتها.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة رفع الأكشاك العشوائية بالمنطقة ورفع كافة الإشغالات بالشوارع الجانبية ورفع كفاءة الحدائق الموجودة بالجزر الوسطى والأسوار المحيطة بها وإعادة طلاء البلدورات ورفع كفاءة الإنارة مع تطهير وتعقيم الشوارع بعد إزالة الإشغالات.

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة مدينة نصر

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