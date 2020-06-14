طيران تقل 1800 عامل من العالقين

كتب - يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الأحد، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان اليوم، كشف التقرير، أن مطار عمان يشهد حركة مغادرة نحو 12 رحلة طيران على مدى أربعة أيام من اليوم، تحمل على متنها 1800 عامل من العالقين قادمة من الأردن إلى مصر.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ12 تصل على خطوط مصر للطيران إير كايرو اليوم الأحد، وحتى الأربعاء المقبل.

وأشار تقرير المستشار العمالي بعمان طلعت السيد، إلى أنه من المقرر وصول 3 رحلات اليوم الأولى لمصر للطيران إقلاع من عمان الساعة 3.15 عصراً وعلى متنها 150 عاملا، والثانية إير كايرو إقلاع 5.45 مساءً وعلى متنها 150 عاملا، والثالثة إير كايرو إقلاع 10.45 مساءً وعلى متنها 150 عاملا.

وقال السيد، إن رحلات غدا الاثنين الأولى لمصر للطيران إقلاع من من عمان 3.15 وعلى متنها 150 عاملا، الثانية والثالثة إيركايرو اقلاع علي التوالي 5.45 و10.45 مساءً وعلى متن كل منها 150 عاملا.

وأشار إلى أن رحلات الثلاثاء، والأربعاء المقبلين ستكون على نفس شركات الطيران وبنفس مواعيد القيام من عمان وتقل كل رحلة 150 عاملا، ليصل إجمالي عدد الركاب في الأيام الأربع 1800 عامل، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.