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بعد تعافيها من "كورونا".. النائبة شيرين فراج تحضر جلسة البرلمان

01:41 م الأحد 14 يونيو 2020
بعد تعافيها من "كورونا".. النائبة شيرين فراج تحضر جلسة البرلمان

الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب

كتب- مصراوي:

حضرت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، جلسة البرلمان، اليوم لأحد، بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا.

كانت فراج قد غابت عن البرلمان خلال المرحلة السابقة؛ بسبب الإصابة بفيروس كورونا؛ إذ ظلت أسبوعين في منزلها عقب خروجها من مستشفى عزل قصر العيني الفرنساوي، حتى شفيت تمامًا.

تم استقبال النائبة بترحيب كبير من النائبات والنواب دون مصافحة باليد، في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البرلمان منذ ظهور إصابات "كورونا" في مصر والالتزام بالتباعد الاجتماعي في الجلوس داخل القاعة.

وحرصت النائبة، خلال حضورها على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامة.

الدكتورة شيرين فراج فيروس كورونا مجلس النواب

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