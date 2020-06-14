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القاهرة: ضبط 4 أطنان كلور مجهول المصدر بـ15 مايو

12:44 م الأحد 14 يونيو 2020
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كتب- محمد نصار:

قالت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة، إنها تمكنت من ضبط 4 أطنان كلور خام مجهول المصدر بمصنع منظفات ومطهرات بالمنطقة الصناعية بمدينة 15 مايو.

ووفق بيان لمحافظة القاهرة، تم تحرير محضر ضد صاحب المصنع لحيازته بقصد البيع كمية من الكلور الخام غير مصحوب بالمستندات وتم التحفظ على الكمية تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحسب بيان، يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بضبط الأسواق وتفعيل الرقابة التجارية وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات لحماية المواطنين من أساليب التلاعب بالأسعار والغش التجاري واستغلال أزمة فيروس كورونا في التربح على حساب صحة المواطنين.

كلور كلور مجهول المصدر الرقابة التجارية

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