"البيئة" عن نفوق سلحفاة بالبحر الأحمر: الواقعة طبيعية ومرتبطة بسلسلة الغذاء

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كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن كافة الفحوصات والتحليلات العلمية المتخصصة من قبل خبراء المحميات والحياة البحرية بقطاع حماية الطبيعة بالوزارة تؤكد على أن نفوق السلحفاة التي تم العثور عليها بساحل محمية وادي الجمال بمدينة مرسى علم هو أمر طبيعي ومرتبط بسلسلة الغذاء في الحياة البحرية.

وقالت الوزيرة، في بيان، اليوم الأحد، إن النفوق ناتج عن تعرض السلحفاة للافتراس من سمكة قرش حيث تعد السلاحف البحرية أحد أهم مصادر غذائها الطبيعية، وهي أحد أشكال الاتزان البيئي بالبيئة البحرية بالبحر الأحمر ولا يمثل أي خطورة على مستخدمي المنطقة من السياح ولا يستلزم اتخاذ أي إجراءات احترازية من الجهات المعنية بتنظيم الأنشطة البشرية بنطاق مدينة مرسى علم حال عودة الأنشطة السياحية البحرية.

وأضافت وزيرة البيئة: أن كافة المؤشرات والمعاينات العلمية الدقيقة للسلحفاة وفحص علامات أسنان فك سمكة القرش التي تم رصدها على درقة السلحفاة والمتسببة في النفوق تؤكد أن السمكة صغيرة الحجم ولا يزيد طولها عن متر ونصف أي أن حجمها طبيعي بمياه محمية وادي الجمال بالبحر الأحمر، كما أن أعمال الرصد لم تسفر عن ملاحظة أي أنشطة لأسماك قرش مفترسة بالشاطئ.

وأكدت وزارة البيئة، أنه لم تصدر عنها أي تقارير أو معلومات خاصة بالواقعة في أي أوقات سابقة وأن ما يتم تداولة من أخبار مغلوطة وغير دقيقة ومنسوبة للوزارة أو العاملين بها عارٍ من الصحة.

وأهابت الوزارة بكافة المواقع الإلكترونية بتحري الدقة فيما يتم تناقله من أخبار متعلقة بالقضايا البيئية وخاصة في ظل الوقت الراهن.