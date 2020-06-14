عدم فرش أي مسجد منذ تعليق الصلاة.. "الأوقاف" تكشف أين صرفت الـ3 مليارات جنيه

كتب- محمود مصطفى:

قال مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف، إن الإنجازات التي حققتها الوزارة في ست سنوات صدمت بعض القنوات والمواقع المأجورة التابعة للجماعة الإرهابية والداعمة لها، فأخذت كعادتها في تشويه الحقائق بادعاء أن الوزارة أهدرت 3 مليارات جنيه على تجديد فرش المساجد المغلقة.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، اليوم الأحد، أن ما نشر رسميًّا على موقع مجلس الوزراء من خلال ما قدمته الوزارة هو إنفاق هذا المبلغ في ست سنوات ليس على فرش المساجد، وإنما على إحلال وتجديد -إعادة بناء- وصيانة وترميم وفرش المساجد بما في ذلك المساجد الأثرية ومساجد آل البيت وسائر المساجد بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشارت "الأوقاف" إلى أن الإحلال والتجديد يعني إعادة بناء المساجد التي كانت مغلقة لخطورتها، وأن أعمال الصيانة تشمل جميع أعمال الإحلال والتجديد الجزئي وصيانة أعمال السباكة والكهرباء، إضافة إلى تركيب اللمبات الموفرة، وقطع المياه الموفرة، وأن إجمالي ما أنفق على فرش المساجد في ست سنوات من خلال التعاقد مع مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية هو (386) مليون جنيه.

وأكدت الوزارة أنه في ما يتصل بالإنفاق على تدريب وتأهيل الأئمة وتحسين أحوالهم المالية، وما ينفق على خدمة القرآن الكريم والمدارس العلمية والقرآنية ومراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم والطباعة والترجمة والنشر من الموارد الذاتية للوزارة فيبلغ نحو (700) مليون جنيه سنويًّا.

وأوضحت "الأوقاف" أن ما أنفق على البر وخدمة المجتمع والإسهام في توفير سكن كريم، وبناء المدارس، ودعم الأُسر الأولى بالرعاية، والعمالة غير المنتظمة بلغ نحو مليار وستمئة مليون جنيه في السنوات الست الماضية، وأن الوزارة تتصرف في مواردها الذاتية وفق شروط الواقفين ومراعاة الضوابط الشرعية والقانونية تحت مراقبة جميع أجهزة الدولة المعنية والمختصة، مما يتطلب من أي محلل منصف قراءة الإنجازات بأناة وبعين الإنصاف وعدم السير خلف ما روجته بعض القنوات المغرضة للجماعة الإرهابية.

ولفتت الوزارة إلى أنها لم تقم بفرش أي مسجد منذ بداية جائحة كورونا، وتوقفت تمامًا عن فرش المساجد منذ إغلاقها، وفقط أعلنت عن توفير ٣٢٠ ألف متر سجاد من إنتاج مصنع سجاد دمنهور لتجديد فرش المساجد التي تحتاج إلى تجديد بعد زوال الجائحة، وهو ما يعد في صميم واجبها في خدمة وعمارة بيوت الله (عز وجل) وحسن إعدادها لضيوف بيوت الله من الراكعين والساجدين.

وأعربت الوزارة عن أملها من جميع المنصفين التكرم بأخذ الأخبار من مصادرها الصحيحة سواء من الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف أو ما ينشر من أخبار الوزارة على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء الموقر، وإبراز هذه الحقائق للرد على ما تروجه قنوات ومواقع الجماعة الإرهابية وكتائبها الإلكترونية لتشويه أي إنجاز تحققه مؤسسات الدولة الوطنية.