"الأطباء" تنعي استشاري قلب بمستشفى 6 أكتوبر بعد وفاته بكورونا
09:31 ص الأحد 14 يونيو 2020
كتب - أحمد جمعة:
نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور نبيل نسيم، استشاري القلب والرعاية المركزة بمستشفى 6 أكتوبر، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ودعت النقابة الله أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.
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