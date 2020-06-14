"الأطباء" تنعي استشاري قلب بمستشفى 6 أكتوبر بعد وفاته بكورونا

كتب - أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور نبيل نسيم، استشاري القلب والرعاية المركزة بمستشفى 6 أكتوبر، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ودعت النقابة الله أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.