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"الأطباء" تنعي استشاري قلب بمستشفى 6 أكتوبر بعد وفاته بكورونا

09:31 ص الأحد 14 يونيو 2020
"الأطباء" تنعي استشاري قلب بمستشفى 6 أكتوبر بعد وفاته بكورونا

نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور نبيل نسيم، استشاري القلب والرعاية المركزة بمستشفى 6 أكتوبر، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ودعت النقابة الله أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

نقابة الاطباء مستشفى 6 أكتوبر وفاة استشاري قلب فيروس كورونا

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