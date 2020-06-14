نشرة كورونا| أعلى حصيلة إصابات في مصر و3 أطعمة لتقوية المناعة وفصائل الدم الضعيفة أمام الفيروس

إعداد - محمود علي:

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

فيما قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، السبت، إن بلاده وألمانيا وفرنسا وهولندا، وقعت عقدا مع شركة "أسترا زينيكا" للأدوية، للحصول على لقاح واقٍ من فيروس كورونا المستجد المُسبب لمرض "كوفيد 19".

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