تبدأ بعد ساعات.. تعرف على قرارات تطبقها الحكومة اليوم للتعايش مع كورونا

كتب- أسامة علي:

تبدأ الحكومة، اليوم الأحد، في تنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد التي تم الإعلان عنها الخميس الماضي، على أن تستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وتستعد الحكومة خلال ساعات في تطبيق القرارات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء، والتي جاءت على النحو التالي:

1- حظر انتقال المواطنين من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الرابعة صباحًا.

2- استمرار إغلاق المقاهي والكافيتريات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمحال.

3- إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.

4- يقتصر العمل في جميع المطاعم وما يُماثلها على تقديم خدمة الـ"تيك أواي" على مدار اليوم.

5- تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية أمام الجمهور بداية من السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

6- تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، اعتبارًا من الثامنة مساءً حتى الرابعة صباحًا.

7- تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، باستثناء مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد، وبعض الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية وبعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري.

8- تعليق تواجد الطلاب بمقار الحضانات والمدارس والمعاهد والجامعات باستثناء أعمال الامتحانات طبقًا لما تحدده السلطة المختصة.

9- يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير الاحترازية بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

10- استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.

11- يُسمح اعتبارًا من غدٍ الاثنين حتى نهاية يونيو القيام بأعمال رفع الكفاءة والصيانة وسداد الأعضاء للاشتراكات السنوية للنوادي الرياضية والاجتماعية.

12- إلزام المواطنين ارتداء الكمامة بجميع وسائل النقل الجماعية العامة أو الخاصة وداخل المنشآت الحكومية والخاصة والبنوك.

13- استمرار تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح.

14- تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.