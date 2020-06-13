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أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

11:02 م السبت 13 يونيو 2020
أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

كتب- أسامة علي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الأحد، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضاف الخبراء، أن يكون طقس لطيف ليلًا على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن يشهد الأحد سقوط أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى أقصى غرب السواحل الشمالية، نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق في شمال وجنوب الصعيد، وعلى مناطق من جنوب سيناء ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

هيئة الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة أمطار

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