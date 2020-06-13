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برلماني يشيد بهاشتاج "مصر ملهاش زي": قوة ناعمة لدعم السياحة

10:18 م السبت 13 يونيو 2020
برلماني يشيد بهاشتاج "مصر ملهاش زي": قوة ناعمة لدعم السياحة

أرشيفية

(مصراوي):

طالب النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، بضرورة تعزيز الإجراءات والترتيبات لاستئناف عودة السياحة إلى المناطق الساحلية.

وأشاد النائب في بيان له، بهاشتاج "مصر ملهاش زي" الذي انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل، خلال الساعات القليلة الماضية والذي يتحدث عن المقومات السياحية في مصر.

وأكد النائب: "لا بد من استغلال السوشيال ميديا في تعزيز القوة الناعمة لمصر، وزيادة عناصر الجذب للمناطق السياحية المصرية، بالحديث عن المعالم السياحية وطرق الود في تعامل المصريين مع السائحين".

جذب السياحة مصر مالهاش زي

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